Кабинет Министров рассмотрит возвращение к адаптивному карантину на ближайшем заседании правительства 17 февраля.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан в эфире телеканала «Украина 24», сообщает Укринформ.
— Это решение готовится на ближайшее заседание правительства. Дискуссии по нему продолжаются, — сказал Василий Мокан.
По его словам, планируется продолжение карантина и режима чрезвычайной ситуации еще на два месяца — до мая, и при этом введение зонального адаптивного карантина с четырьмя зонами.
По умолчанию будет действовать режим «желтой зоны», а в случае ухудшения ситуации с сигнальными показателями будет переход в «оранжевую зону» с соответствующими решениями региональных комиссий. «Красная зона» будет вводиться в случае сильной нагрузки на систему здравоохранения.
— Уверен, что завтра более подробно будет сказано все о адаптивном карантине. В любом случае о карантине выходного дня не идет речь, будут введены четыре зоны, — подчеркнул Василий Мокан.
Напомним, 24 января в Украине завершился строгий каратин.
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Кабинет Министров рассмотрит возвращение к адаптивному карантину на ближайшем заседании правительства 17 февраля.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан в эфире телеканала «Украина 24», сообщает Укринформ.
— Это решение готовится на ближайшее заседание правительства. Дискуссии по нему продолжаются, — сказал Василий Мокан.
По его словам, планируется продолжение карантина и режима чрезвычайной ситуации еще на два месяца — до мая, и при этом введение зонального адаптивного карантина с четырьмя зонами.
По умолчанию будет действовать режим «желтой зоны», а в случае ухудшения ситуации с сигнальными показателями будет переход в «оранжевую зону» с соответствующими решениями региональных комиссий. «Красная зона» будет вводиться в случае сильной нагрузки на систему здравоохранения.
— Уверен, что завтра более подробно будет сказано все о адаптивном карантине. В любом случае о карантине выходного дня не идет речь, будут введены четыре зоны, — подчеркнул Василий Мокан.
Напомним, 24 января в Украине завершился строгий каратин.