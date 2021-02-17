Возобновление Верховной Радой конкурсов на должности государственной службы является основой комплексной стратегии реформы государственного управления в Украине, одобренной Евросоюзом.

Об этом заявила замгендиректора главного директората Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении ЕС Катерина Матернова в Twitter.

Упомянутое решение украинского парламента она назвала хорошими новостями.

— Хорошие новости: сегодня парламент Украины одобрил закон о возобновлении приема на работу на основе заслуг, который был прекращен во время пандемии. Это основная опора комплексной стратегии реформы государственного управления в Украине, поддерживаемой ЕС, для улучшения и укрепления государственной службы, — указано в сообщении.

При этом Катерина Матернова подчеркнула, что важно быстро начать реализовывать принятую норму.

Ранее сообщалось, что Майкл Карпентер, внешнеполитический советник президента США Джо Байдена, дал понять, что следит за ситуацией вокруг попытки уволить директора НАБУ Артема Сытника путем изменения законодательства.