Попытку КНДР взломать серверы производителя вакцины зафиксировала разведка Южной Кореи, передает Hromadske.

Национальная служба разведки страны (NIS) обнародовала эту информацию во время закрытого заседания комитета по вопросам разведки Национальной Ассамблеи Южной Кореи.

По данным разведчиков, хакеры КНДР пытались получить технологическую информацию о вакцине и лечении от коронавируса.

Это уже не первая попытка Северной Кореи завладеть данными о медицинских разработках по COVID-19. Ранее северокорейских хакеров «поймала» компания Microsoft.

В компании заявляли, что осенью прошлого года две группы хакеров из КНДР ㅡ Zinc и Cerium ㅡ совершали атаки на 7 компаний, занимающихся исследованиями вакцин и лечением коронавирусного заболевания. Причем в то время большинство этих компаний находились еще на этапе клинических испытаний вакцин.

Несмотря на такой интерес к вакцинам, Северная Корея официально не сообщала ни об одном случае заражения коронавируса. В январе власть КНДР, по данным The Wall Street Journal, якобы подала заявку на получение вакцин от коронавируса в пределах Глобального механизма распределения вакцин от COVID-19 (COVAX).

Еще в начале пандемии некоторые страны, в частности США и Китай, предлагали Пхеньяну помощь в борьбе с COVID-19, но подтверждений поступления такой помощи не было.

В целом же об эпидемии коронавируса в КНДР известно очень мало. Во время помпезного военного парада в октябре стало известно, что в стране ввели некоторые ограничительные меры, в частности обязали всех граждан носить защитные маски и регулярно проводить дезинфекцию, а также запретили курить в общественных местах.

Кроме того, население КНДР, пусть и в ограниченном количестве, но все же тестируют на коронавирус. По состоянию на 17 декабря 2020 года по данным Всемирной организации здравоохранения проверили почти 12 тысяч человек — официально коронавируса не выявили ни у кого из них.

В середине прошлого года, впрочем, южнокорейские СМИ сообщали о подозрении на COVID-19 у одного из перебежчиков из Южной Кореи. В конце концов диагноз так и не подтвердился.

Ранее сообщалось, что в Японии отправят на помойку миллионы доз вакцин Pfizer.