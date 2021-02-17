Национальный кризисный центр Бельгии призвал людей не верить предложениям о продаже вакцин от коронавируса, которые чаще всего выдают российские.

Как сообщает издание The Brussels Times, об этом объявили на пресс-конференции, пишет Европейская правда.

– Хотим предостеречь вас по поводу фейковых вакцин, которые предлагают купить - чаще якобы российских. Они не прошли надлежащей проверки на безопасность и эффективность ... Мы советуем всем не покупать вакцины, ни на улице или в магазинах, ни онлайн, - цитирует издание представительницу команды Сабину Стродер.

Она добавила, что все жители страны в свою очередь получат вакцину бесплатно в доме престарелых, больнице или вакцинационном центре.

Бельгия уже длительное время ведет информационную кампанию о прививке от коронавируса, рассказывая людям о вакцинах и о том, когда и где можно будет вакцинироваться.

Напомним, ранее информация о якобы налаживании производства вакцины «Спутник V» в Харькове на заводе «Биолек» является очередной провокацией России.