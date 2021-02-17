В Украине проходят практические занятия мобильных бригад для иммунизации против COVID-19 вакцинами Pfizer/BioNTech и AstraZeneca.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

15 февраля в Киеве начался второй этап обучения среди мобильных медицинских бригад, которые будут проводить вакцинацию от COVID-19. Первый – онлайн-тренинги, некоторые из членов мобильных бригад уже прошли.

Тренинги организует Бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине и проводит совместно с Центром общественного здоровья МОЗ.

К концу недели практические занятия пройдут минимум по 2 мобильных бригады из каждой области.

Одна мобильная бригада из области изучит способ использования, введения и особенности работы с вакциной Pfizer/BioNTech, другая – с AstraZeneca. Это позволит оперативно запустить процесс иммунизации от COVID-19 по всей Украине, как только доставят вакцину, объясняет МОЗ.

Во время учебы медработники получат актуальную информацию о вакцинации:

рекомендации по консультированию до и после вакцинации,

как вводить вакцину – правильная техника и место (для каждого производителя отдельно),

как рассчитывать потребности в вакцине и инъекционных материалах,

как безопасно утилизировать использованные инъекционные материалы,

оказание экстренной неотложной помощи в случае необходимости.

Мобильная бригада будет состоять из врача, двух медсестер, регистратора и водителя.

Также обучение проходят медики, которые вошли в резервный состав мобильной бригады.

Согласно дорожной карте на всех этапах вакцинальной кампании против COVID-19 в Украине будет создано порядка 600 мобильных бригад.

Напомним, в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины подали заявку о государственной регистрации вакцины против коронавируса от AstraZeneca.