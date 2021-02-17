В Украине проходят практические занятия мобильных бригад для иммунизации против COVID-19 вакцинами Pfizer/BioNTech и AstraZeneca.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
15 февраля в Киеве начался второй этап обучения среди мобильных медицинских бригад, которые будут проводить вакцинацию от COVID-19. Первый – онлайн-тренинги, некоторые из членов мобильных бригад уже прошли.
Тренинги организует Бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине и проводит совместно с Центром общественного здоровья МОЗ.
К концу недели практические занятия пройдут минимум по 2 мобильных бригады из каждой области.
Одна мобильная бригада из области изучит способ использования, введения и особенности работы с вакциной Pfizer/BioNTech, другая – с AstraZeneca. Это позволит оперативно запустить процесс иммунизации от COVID-19 по всей Украине, как только доставят вакцину, объясняет МОЗ.
Во время учебы медработники получат актуальную информацию о вакцинации:
Мобильная бригада будет состоять из врача, двух медсестер, регистратора и водителя.
Также обучение проходят медики, которые вошли в резервный состав мобильной бригады.
Согласно дорожной карте на всех этапах вакцинальной кампании против COVID-19 в Украине будет создано порядка 600 мобильных бригад.
Напомним, в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины подали заявку о государственной регистрации вакцины против коронавируса от AstraZeneca.
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В Украине проходят практические занятия мобильных бригад для иммунизации против COVID-19 вакцинами Pfizer/BioNTech и AstraZeneca.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
15 февраля в Киеве начался второй этап обучения среди мобильных медицинских бригад, которые будут проводить вакцинацию от COVID-19. Первый – онлайн-тренинги, некоторые из членов мобильных бригад уже прошли.
Тренинги организует Бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине и проводит совместно с Центром общественного здоровья МОЗ.
К концу недели практические занятия пройдут минимум по 2 мобильных бригады из каждой области.
Одна мобильная бригада из области изучит способ использования, введения и особенности работы с вакциной Pfizer/BioNTech, другая – с AstraZeneca. Это позволит оперативно запустить процесс иммунизации от COVID-19 по всей Украине, как только доставят вакцину, объясняет МОЗ.
Во время учебы медработники получат актуальную информацию о вакцинации:
Мобильная бригада будет состоять из врача, двух медсестер, регистратора и водителя.
Также обучение проходят медики, которые вошли в резервный состав мобильной бригады.
Согласно дорожной карте на всех этапах вакцинальной кампании против COVID-19 в Украине будет создано порядка 600 мобильных бригад.
Напомним, в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины подали заявку о государственной регистрации вакцины против коронавируса от AstraZeneca.