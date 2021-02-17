Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким поручил создать новое структурное подразделение — управление туризма и курортов.
Об этом идет речь в распоряжении от 16 февраля 2021 года № 72-р.
В управлении будет работать 13 человек, включая начальника. При этом Виталий Ким уменьшил штат департамента экономразвития и региональной политики на 4 человека, департамента финансов — на 6 человек и управления молодежи и спорта — на 3 человека.
Виталий Ким поручил своему заместителю по вопросам туризма Николаю Маринову разработать Положение об управлении до 15 марта, а с 1 апреля планируется начать работу нового подразделения.
Ранее сообщалось, что в Николаевской облгосадминистрации намерены вывести в отдельное управление вопросы развития курортов и туризма. Сейчас эта отрасль находится в внутри управления молодежи и спорта.
Отметим, что в 2016 году, когда главой Николаевской ОГА был Вадим Мериков, было создано управление по вопросам туризма и молодежи, задачей которого было решение вопросов развития туризма в области, поскольку ранее это направление в областной администрации курировал один человек. В 2016 году был разработан и утвержден туристический бренд региона – «Миколаївщина туристична», активно работал совет по вопросам туризма и деятельности курортов при Николаевской облгосадминистрации.
Однако, управление, которое возглавлял Александр Максименко, было ликвидировано в 2017 году при главе Николаевской ОГА Алексее Савченко. Вместо этого было создано объединенное управление по вопросам молодежи и спорта, в функции которого включены также вопросы туризма.
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Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким поручил создать новое структурное подразделение — управление туризма и курортов.
Об этом идет речь в распоряжении от 16 февраля 2021 года № 72-р.
В управлении будет работать 13 человек, включая начальника. При этом Виталий Ким уменьшил штат департамента экономразвития и региональной политики на 4 человека, департамента финансов — на 6 человек и управления молодежи и спорта — на 3 человека.
Виталий Ким поручил своему заместителю по вопросам туризма Николаю Маринову разработать Положение об управлении до 15 марта, а с 1 апреля планируется начать работу нового подразделения.
Ранее сообщалось, что в Николаевской облгосадминистрации намерены вывести в отдельное управление вопросы развития курортов и туризма. Сейчас эта отрасль находится в внутри управления молодежи и спорта.
Отметим, что в 2016 году, когда главой Николаевской ОГА был Вадим Мериков, было создано управление по вопросам туризма и молодежи, задачей которого было решение вопросов развития туризма в области, поскольку ранее это направление в областной администрации курировал один человек. В 2016 году был разработан и утвержден туристический бренд региона – «Миколаївщина туристична», активно работал совет по вопросам туризма и деятельности курортов при Николаевской облгосадминистрации.
Однако, управление, которое возглавлял Александр Максименко, было ликвидировано в 2017 году при главе Николаевской ОГА Алексее Савченко. Вместо этого было создано объединенное управление по вопросам молодежи и спорта, в функции которого включены также вопросы туризма.