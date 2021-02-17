Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким поручил создать новое структурное подразделение — управление туризма и курортов.

Об этом идет речь в распоряжении от 16 февраля 2021 года № 72-р.

В управлении будет работать 13 человек, включая начальника. При этом Виталий Ким уменьшил штат департамента экономразвития и региональной политики на 4 человека, департамента финансов — на 6 человек и управления молодежи и спорта — на 3 человека.

Виталий Ким поручил своему заместителю по вопросам туризма Николаю Маринову разработать Положение об управлении до 15 марта, а с 1 апреля планируется начать работу нового подразделения.