|Скорость ветра:
|1 м/с
|Восход солнца:
|06:53
|Заход солнца:
|17:18
|Температура завтра:
|0 C°
|Скорость ветра:
|2.5 м/с
|Восход солнца:
|07:05
|Заход солнца:
|17:17
|Температура завтра:
|-9 C°
Президент России Владимир Путин выступил с осуждением по поводу закрытия трех телеканалов в Украине.
Об этом сообщает ТАСС.
Владимир Путин назвал это проявлением двойных стандартов в понимании свободы слова.
– В Украине три ведущих телекомпании «прихлопнули» одним росчерком пера, и все молчат, - заявил он.
По его словам, это якобы использование инструментов в своих политических целях.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака, а также восьми компаний.
В список санкций попали телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK. Однако, в СНБО не исключают закрытие других антиукраинских каналов.
Напомним, 2 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел персональные санкции против депутата «Опозиционной платформы «За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.
Также под санкции попали следующие юридические лица, причастные к осуществлению телевещания вышеуказанных телеканалов: «Ариадна ТВ», «НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ», «ТВ ВЫБОР», «Телерадиокомпания «112-ТВ», «ЛИДЕР ТВ», «Партнер ТВ», «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Новые коммуникации».
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский опубликовал краткое объяснение для международного сообщества по поводу санкций СНБО против нардепа Тараса Козака и телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK.
|
Путь «Зори» лежит во мраке - не пора ли его чуток осветить?Александр Жолобецкий
|
Не кам’яний вік, дєло Шарікова живєє всєх живих та російська відповідь цивілізаціїСтанислав Мартиросов
Президент России Владимир Путин выступил с осуждением по поводу закрытия трех телеканалов в Украине.
Об этом сообщает ТАСС.
Владимир Путин назвал это проявлением двойных стандартов в понимании свободы слова.
– В Украине три ведущих телекомпании «прихлопнули» одним росчерком пера, и все молчат, - заявил он.
По его словам, это якобы использование инструментов в своих политических целях.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака, а также восьми компаний.
В список санкций попали телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK. Однако, в СНБО не исключают закрытие других антиукраинских каналов.
Напомним, 2 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел персональные санкции против депутата «Опозиционной платформы «За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.
Также под санкции попали следующие юридические лица, причастные к осуществлению телевещания вышеуказанных телеканалов: «Ариадна ТВ», «НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ», «ТВ ВЫБОР», «Телерадиокомпания «112-ТВ», «ЛИДЕР ТВ», «Партнер ТВ», «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Новые коммуникации».
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский опубликовал краткое объяснение для международного сообщества по поводу санкций СНБО против нардепа Тараса Козака и телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK.