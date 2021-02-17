Президент России Владимир Путин выступил с осуждением по поводу закрытия трех телеканалов в Украине.

Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Путин назвал это проявлением двойных стандартов в понимании свободы слова.

– В Украине три ведущих телекомпании «прихлопнули» одним росчерком пера, и все молчат, - заявил он.

По его словам, это якобы использование инструментов в своих политических целях.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака, а также восьми компаний.

В список санкций попали телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK. Однако, в СНБО не исключают закрытие других антиукраинских каналов.

Напомним, 2 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел персональные санкции против депутата «Опозиционной платформы «За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

Также под санкции попали следующие юридические лица, причастные к осуществлению телевещания вышеуказанных телеканалов: «Ариадна ТВ», «НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ», «ТВ ВЫБОР», «Телерадиокомпания «112-ТВ», «ЛИДЕР ТВ», «Партнер ТВ», «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Новые коммуникации».

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский опубликовал краткое объяснение для международного сообщества по поводу санкций СНБО против нардепа Тараса Козака и телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK.