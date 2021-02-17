Космическая компания Илона Маска SpaceX на прошлой неделе через продажу акций привлекла $850 миллионов. По оценкам аналитиков оценочная стоимость компании выросла до $74 млрд что на 60% больше чем годом ранее. В августе 2020 года инвесторы оценивали компанию в $46 млрд (привлекла $1,9 млрд инвестиций).

Об этом пишет CNBC со ссылкой на источники.

SpaceX привлекла новые средства по цене $419,99 за акцию. При этом один из источников рассказал, что компания привлекла только часть финансирования и получила «безумный спрос» на акции на общую сумму в $6 млрд.

Указано, что инвесторы SpaceX смогли продать акции еще на $750 млн в рамках второй операции.

Сейчас SpaceX ведет два крупных проекта — Starlink (глобальная спутниковая сеть раздачи дешевого интернета) и Starship (создание космических кораблей для полетов на Луну и Марс).

Напомним, по состоянию на 17 февраля американская частная космическая компания SpaceX уже подготовила к испытательному пуску два прототипа межпланетных многократных кораблей Starship.



