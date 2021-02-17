Львовский областной совет призвал Владимира Зеленского вернуть Степану Бандере звание героя Украины, которое отобрал у него донецкий суд во времена Виктора Януковича.

Об этом пишет LB.ua.

Депутаты Львовской области напомнили, что президент Виктор Ющенко в 2010 году присвоил Бандере звание героя Украины, но Донецкий окружной административный суд отменил указ, поскольку тот не являлся гражданином Украины. Облсовет же считает эту аргументацию неубедительной.

— Деятельность Степана Бандеры символизирует целую эпоху борьбы Украины за свое независимое соборное государство, а его имя стало символом украинского национально-освободительного движения. Он в одинаковой степени противостоял как сталинскому, так и гитлеровскому режимам. И в конце концов Украина стала независимой, а тоталитарные системы, которым он противостоял, исчезли, - говорится в заявлении, принятом на сессии облсовета в среду.

Депутаты просят Зеленского и Верховную Раду внести необходимые изменения в закон «О государственных наградах Украины» и указ «О звании Героя Украины» в части возможности присвоения статуса героя лицам, не имеющим или не имевшим гражданства Украины.

Ранее во Львове полиция задержала двух студентов, которые облили краской памятник Степану Бандере.