Во Львове полиция задержала двух студентов, которые облили краской памятник Степану Бандере. Они учатся в местном вузе.
Об этом сообщает Национальная полиция.
Студенты в возрасте 19 и 24 лет были задержаны полицией. Их нашли после проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий. Были проведены обыски по местам проживания фигурантов и изъяты вещдоки.
Парням сообщили о подозрении по ч.3 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Вскоре суд изберет им меру пресечения.
Напомним, в ночь на 5 февраля во Львове облили красной краской памятник Степану Бандере.
Также сообщалось, что в городе Снигиревка Николаевской области неизвестные повредили памятник известному украинскому поэту Тарасу Шевченко.
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Во Львове полиция задержала двух студентов, которые облили краской памятник Степану Бандере. Они учатся в местном вузе.
Об этом сообщает Национальная полиция.
Студенты в возрасте 19 и 24 лет были задержаны полицией. Их нашли после проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий. Были проведены обыски по местам проживания фигурантов и изъяты вещдоки.
Парням сообщили о подозрении по ч.3 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Вскоре суд изберет им меру пресечения.
Напомним, в ночь на 5 февраля во Львове облили красной краской памятник Степану Бандере.
Также сообщалось, что в городе Снигиревка Николаевской области неизвестные повредили памятник известному украинскому поэту Тарасу Шевченко.