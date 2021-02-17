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Министерство здравоохранения запустило информационный сайт о вакцинации от коронавируса в Украине.
Об этом сообщается на странице Минздрава в Facebook.
– Портал является официальным источником информации, на котором можно узнать об этапах и целевых группах вакцинации, какие вакцины будут использоваться и как будет происходить сам процесс вакцинации в Украине, - объясняют там.
Сайт доступен по ссылке vaccination.covid19.gov.ua. Его запускали совместно с фондами ООН UNICEF и ВОЗ.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, до конца февраля сайт будет обновлен дополнительной информацией. Он будет разделен на две части: для широкой аудитории и со специализированной информацией для медиков. Кроме этого, на сайте будут публиковать данные о ходе вакцинации в стране.
Напомним, в Украине проходят практические занятия мобильных бригад для иммунизации против COVID-19 вакцинами Pfizer/BioNTech и AstraZeneca.
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Министерство здравоохранения запустило информационный сайт о вакцинации от коронавируса в Украине.
Об этом сообщается на странице Минздрава в Facebook.
– Портал является официальным источником информации, на котором можно узнать об этапах и целевых группах вакцинации, какие вакцины будут использоваться и как будет происходить сам процесс вакцинации в Украине, - объясняют там.
Сайт доступен по ссылке vaccination.covid19.gov.ua. Его запускали совместно с фондами ООН UNICEF и ВОЗ.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, до конца февраля сайт будет обновлен дополнительной информацией. Он будет разделен на две части: для широкой аудитории и со специализированной информацией для медиков. Кроме этого, на сайте будут публиковать данные о ходе вакцинации в стране.
Напомним, в Украине проходят практические занятия мобильных бригад для иммунизации против COVID-19 вакцинами Pfizer/BioNTech и AstraZeneca.