Во фракции «Слуга народа» не исключают обсуждение вопроса об отставке министра здравоохранения Максима Степанова, если процесс вакцинации от коронавируса не начнется на этой неделе и не будет организован должным образом.

Об этом заявила заместитель главы фракции Евгения Кравчук, сообщает Интерфакс-Украина.

Она отметила, что количество нардепов, которые уже хотели бы уволить Степанова, увеличилось. Но в «Слуге народа» надеются, что на этой неделе, как и обещал глава Минздрава, вакцинация все же начнется или Украина по крайней мере получит партию вакцин.

– Далее следует понаблюдать хотя бы несколько недель, как будет организован этот процесс. Если мы увидим, что и там есть проблемы, тогда, очевидно, можно будет ставить этот вопрос, по крайней мере на обсуждение в фракции, - отметила Евгения Кравчук.

Отметим, 15 февраля в Украине должна была начаться вакцинация от коронавируса. Однако, по словам Степанова, поставки препаратов «немного» задерживаются. Тогда он заявил, что их ожидают 16—17 февраля. При этом отметил, что Минздрав выполнил все формальности. По состоянию на 17 февраля в Минздраве не объявили новых дат поставок.