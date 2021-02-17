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В Дарницком районе Киева погибла 15-летняя девушка, выпав с балкона 16-го этажа.
Об єтом сообщает полиция Киева в Facebook.
— В результате падения несовершеннолетняя получила телесные повреждения, не совместимые с жизнью, - сказано в сообщении.
В столичную полицию поступила информация о падении девочки с многоэтажки на улице Архитектора Вербицкого.
На место происшествия выехали следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции, ювенальные полицейские и медики.
Полицейские начали уголовное производство по статье «Умышленное убийство», устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, 6 января в Киеве женщина выбросила из окна восьмого этажа своего 3-летнего ребенка и заявила, что сама не хочет жить. Мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали.
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В Дарницком районе Киева погибла 15-летняя девушка, выпав с балкона 16-го этажа.
Об єтом сообщает полиция Киева в Facebook.
— В результате падения несовершеннолетняя получила телесные повреждения, не совместимые с жизнью, - сказано в сообщении.
В столичную полицию поступила информация о падении девочки с многоэтажки на улице Архитектора Вербицкого.
На место происшествия выехали следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции, ювенальные полицейские и медики.
Полицейские начали уголовное производство по статье «Умышленное убийство», устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, 6 января в Киеве женщина выбросила из окна восьмого этажа своего 3-летнего ребенка и заявила, что сама не хочет жить. Мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали.