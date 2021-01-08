В Киеве 6 января женщина выбросила из окна восьмого этажа своего 3-летнего ребенка и заявила, что сама не хочет жить. Мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали.

Об этом заявила пресс-служба полиции столицы.

Так, около полудня в полицию поступил вызов: с восьмого этажа дома на проспекте Романа Шухевича (до декоммунизации — проспект Генерала Ватутина) выпал ребенок.

Травмированного 3-летнего мальчика госпитализировали в больницу «Охматдет» в тяжелом состоянии.

Следователи выяснили, что к падению мальчика причастна его мать. При ее задержании последняя сообщила, что выбросила из окна своего сына и не хочет жить.

38-летней женщине уже сообщили о подозрении в покушении на убийство малолетнего ребенка.

В суд внесли ходатайство об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Заводский районный суд Николаева приговорил к двум годам лишения свободы местную жительницу, которая убила своего новорожденного ребенка.