В Киеве 6 января женщина выбросила из окна восьмого этажа своего 3-летнего ребенка и заявила, что сама не хочет жить. Мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали.
Об этом заявила пресс-служба полиции столицы.
Так, около полудня в полицию поступил вызов: с восьмого этажа дома на проспекте Романа Шухевича (до декоммунизации — проспект Генерала Ватутина) выпал ребенок.
Травмированного 3-летнего мальчика госпитализировали в больницу «Охматдет» в тяжелом состоянии.
Следователи выяснили, что к падению мальчика причастна его мать. При ее задержании последняя сообщила, что выбросила из окна своего сына и не хочет жить.
38-летней женщине уже сообщили о подозрении в покушении на убийство малолетнего ребенка.
В суд внесли ходатайство об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, Заводский районный суд Николаева приговорил к двум годам лишения свободы местную жительницу, которая убила своего новорожденного ребенка.
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В Киеве 6 января женщина выбросила из окна восьмого этажа своего 3-летнего ребенка и заявила, что сама не хочет жить. Мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали.
Об этом заявила пресс-служба полиции столицы.
Так, около полудня в полицию поступил вызов: с восьмого этажа дома на проспекте Романа Шухевича (до декоммунизации — проспект Генерала Ватутина) выпал ребенок.
Травмированного 3-летнего мальчика госпитализировали в больницу «Охматдет» в тяжелом состоянии.
Следователи выяснили, что к падению мальчика причастна его мать. При ее задержании последняя сообщила, что выбросила из окна своего сына и не хочет жить.
38-летней женщине уже сообщили о подозрении в покушении на убийство малолетнего ребенка.
В суд внесли ходатайство об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, Заводский районный суд Николаева приговорил к двум годам лишения свободы местную жительницу, которая убила своего новорожденного ребенка.