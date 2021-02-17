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Кабинет министров на сегодняшнем заседании уполномочил Офис по привлечению и поддержке инвестиций (UkraineInvest) сопровождать проекты со значительными инвестициями.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
— Офис по привлечению и поддержке инвестиций будет помогать инвесторам в Украине от старта проекта и в течение всего времени его реализации, - написал Денис Шмыгаль.
Он добавил, что это «будет способствовать восстановлению инвестиционной активности в стране».
Напомним, что закон об инвестнянях (о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине) украинский парламент принял в декабре прошлого года по инициативе президента Владимира Зеленского. Поддержка предусмотрена для проектов, объем инвестиций в которые превышает 20 млн евро.
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Кабинет министров на сегодняшнем заседании уполномочил Офис по привлечению и поддержке инвестиций (UkraineInvest) сопровождать проекты со значительными инвестициями.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
— Офис по привлечению и поддержке инвестиций будет помогать инвесторам в Украине от старта проекта и в течение всего времени его реализации, - написал Денис Шмыгаль.
Он добавил, что это «будет способствовать восстановлению инвестиционной активности в стране».
Напомним, что закон об инвестнянях (о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине) украинский парламент принял в декабре прошлого года по инициативе президента Владимира Зеленского. Поддержка предусмотрена для проектов, объем инвестиций в которые превышает 20 млн евро.