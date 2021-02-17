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Хорватия готовится в ближайшие недели приобрести от 1 миллиона доз российской вакцины «Sputnik V», не дожидаясь разрешения от европейского регулятора.
Как сообщает Европейская правда, об этом пишет хорватское издание Jutarnji, ссылаясь на собственные источники.
Очевидно, правительство к этому подталкивают надежды ускорить вакцинацию и провакцинировать большую часть населения до начала лета - а с ним и туристического сезона, от которого существенно зависит экономика страны.
Информацию журналисты получили от источников из правящей партии HDZ, близких к премьеру Андрея Пленковича.
По словам источников, переговоры о приобретении российской вакцины начались сразу после появления обзора о ней в научном журнале Lancet.
Премьер-министр Андрей Пленкович сначала был осторожно настроен в отношении российской и китайской вакцин, но изменил мнение после того, как у всего ЕС начались проблемы с вакцинацией из-за задержек с поставками.
– Хорватия защищает свои интересы и нам важно получить вакцину еще до того, как Европейское медицинское агентство утвердит ее, потому что тогда мы не будем зависеть от распределения в ЕС - а только от себя, что является нашим правом... Это не нарушает никаких правил ЕС, - говорит собеседник издания.
Напомним, что Венгрия стала первой страной ЕС, которая начала вакцинацию российским «Спутником».
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Хорватия готовится в ближайшие недели приобрести от 1 миллиона доз российской вакцины «Sputnik V», не дожидаясь разрешения от европейского регулятора.
Как сообщает Европейская правда, об этом пишет хорватское издание Jutarnji, ссылаясь на собственные источники.
Очевидно, правительство к этому подталкивают надежды ускорить вакцинацию и провакцинировать большую часть населения до начала лета - а с ним и туристического сезона, от которого существенно зависит экономика страны.
Информацию журналисты получили от источников из правящей партии HDZ, близких к премьеру Андрея Пленковича.
По словам источников, переговоры о приобретении российской вакцины начались сразу после появления обзора о ней в научном журнале Lancet.
Премьер-министр Андрей Пленкович сначала был осторожно настроен в отношении российской и китайской вакцин, но изменил мнение после того, как у всего ЕС начались проблемы с вакцинацией из-за задержек с поставками.
– Хорватия защищает свои интересы и нам важно получить вакцину еще до того, как Европейское медицинское агентство утвердит ее, потому что тогда мы не будем зависеть от распределения в ЕС - а только от себя, что является нашим правом... Это не нарушает никаких правил ЕС, - говорит собеседник издания.
Напомним, что Венгрия стала первой страной ЕС, которая начала вакцинацию российским «Спутником».