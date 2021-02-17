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В Нигерии в центральном штате Нигер в городе Кагара группа вооруженных боевиков атаковала школу-интернат, похитив учеников, четырех сотрудников школы и членов их семей.
Об этом сообщает BBC.
Точное количество похищенных неизвестно. Представитель местного правительства Абубакар Умар заявил, что количество пропавших уточняется. Всего в школе было около 600 учеников, и многие из них могли сбежать во время рейда боевиков.
Причиной нападения он называет похищение ради выкупа. В некоторых районах Нигерии группировки боевиков практикуют подобный «бизнес».
Президент Нигерии Мохаммаду Бухари приказал Вооруженным силам и полиции немедленно начать поиски детей и выследить всех причастных к похищению. Правительство штата Нигер приказало закрыть все школы-интернаты в регионе.
Нигерийская газета Vanguard со ссылкой на неназванного чиновника пишет, что боевики похитили свыше 100 учеников и один из них погиб. Пленных якобы «увезли в лес».
Это второе нападение боевиков в штате с начала недели. 15 февраля они атаковали автобус, который возвращался со свадебной церемонии. В плен попали 20 человек — их судьба неизвестна.
Напомним. в декабре 2020 года в Нигерии в штате Катсина боевики «Боко Харам» вернули 344 детей, которых похитили на прошлой неделе из школы-интерната.
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В Нигерии в центральном штате Нигер в городе Кагара группа вооруженных боевиков атаковала школу-интернат, похитив учеников, четырех сотрудников школы и членов их семей.
Об этом сообщает BBC.
Точное количество похищенных неизвестно. Представитель местного правительства Абубакар Умар заявил, что количество пропавших уточняется. Всего в школе было около 600 учеников, и многие из них могли сбежать во время рейда боевиков.
Причиной нападения он называет похищение ради выкупа. В некоторых районах Нигерии группировки боевиков практикуют подобный «бизнес».
Президент Нигерии Мохаммаду Бухари приказал Вооруженным силам и полиции немедленно начать поиски детей и выследить всех причастных к похищению. Правительство штата Нигер приказало закрыть все школы-интернаты в регионе.
Нигерийская газета Vanguard со ссылкой на неназванного чиновника пишет, что боевики похитили свыше 100 учеников и один из них погиб. Пленных якобы «увезли в лес».
Это второе нападение боевиков в штате с начала недели. 15 февраля они атаковали автобус, который возвращался со свадебной церемонии. В плен попали 20 человек — их судьба неизвестна.
Напомним. в декабре 2020 года в Нигерии в штате Катсина боевики «Боко Харам» вернули 344 детей, которых похитили на прошлой неделе из школы-интерната.