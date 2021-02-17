Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила удивление, что Россия предлагает ряду стран вакцину «Спутник V» в то время, когда в самой стране дела с вакцинацией продвигаются не слишком быстро.

Об этом, как сообщает Европейская правда, она сказала на брифинге после заседания коллегии еврокомиссаров в Брюсселе.

По словам фон дер Ляйен, производители российской вакцины пока не подали заявку на получение разрешения для доступа на рынок.

— Если они сделают это, они должны подать полный перечень данных, пройти полную проверку, как и любая другая вакцина, — сказала она.

Президент Еврокомиссии добавила, что у россиян нет производства в Европе, поэтому стоит ожидать проведения инспекции на месте производства в России. Она также выразила удивление тем, что РФ предлагает свою вакцину ряду стран, когда ее собственное население не вакцинировано.

— Мне интересно, почему Россия теоретически предлагает миллионы и миллионы доз в то время, когда у нее самой недостаточный прогресс в вакцинации собственного народа. Это также вопрос, на который нужно дать ответ, — отметила Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, в так называемой «ДНР» заявили о якобы начале вакцинации населения от коронавируса. Боевики утверждают, что привили первых пациентов российской вакциной «Спутник-V».