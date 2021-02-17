Показатель заболеваемости коронавирусом по Николаевской области превышает норму почти в три раза.

Об этом информирует Николаевская областная государственная администрация на своей странице в Facebook.

Показатель заболеваемости COVID-19 за предыдущие 14 дней на 100 тысяч населения — 114,09. При этом, допустимый базовый уровень на 100 тысяч населения — не более 40.

Койки в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, загружены на 30,9% при допустимом уровне не более 50%.

Среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и иммуноферментного анализа (ИФА) в течение последних семи дней на 100 000 населения — 53,62, при допустимом показателе не менее 48 на 100 тысяч населения.

Для остановки распространения коронавирусной инфекции жителей города и области просят соблюдать карантин, масочный режим в общественных местах, а также пользоваться антисептиком и придерживаться социальной дистанции.

Напомним, по состоянию на 10:00 17 февраля в Николаевской области зарегистрировано 47 новых случаев COVID-19.