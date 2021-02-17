Соединенные Штаты возвращаются во Всемирную организацию здравоохранения. До конца февраля Вашингтон в бюджет ВОЗ внесет 200 млн долларов.
Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время заседания Совета безопасности ООН, пишет РБК-Украина.
— США намерены к концу месяца выплатить ВОЗ порядка 200 миллионов долларов. Это ключевой шаг в выполнении наших финансовых обязательств в качестве члена ВОЗ, — заявил Энтони Блинкен.
По его словам, США намерены работать с партнерами над реформированием организации, а также поддержать глобальную повестку в области здравоохранения.
Госсекретарь также отметил, что каждая страна должна вносить вклад в борьбу с пандемией.
Напомним, в апреле прошлого года экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты приостанавливают финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Соединенные Штаты возвращаются во Всемирную организацию здравоохранения. До конца февраля Вашингтон в бюджет ВОЗ внесет 200 млн долларов.
Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время заседания Совета безопасности ООН, пишет РБК-Украина.
— США намерены к концу месяца выплатить ВОЗ порядка 200 миллионов долларов. Это ключевой шаг в выполнении наших финансовых обязательств в качестве члена ВОЗ, — заявил Энтони Блинкен.
По его словам, США намерены работать с партнерами над реформированием организации, а также поддержать глобальную повестку в области здравоохранения.
Госсекретарь также отметил, что каждая страна должна вносить вклад в борьбу с пандемией.
Напомним, в апреле прошлого года экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты приостанавливают финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).