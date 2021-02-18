Всех задержанных ночью в оккупированном Крыму мусульман арестовали до середины апреля.
Об этом сообщают «Ґрати» со ссылкой на активистов объединения «Крымская солидарность».
Оккупанты провели обыски и задержали шесть человек, подозреваемых в принадлежности к исламской партии Хизб ут-Тахрир, признанной в России террористической и свободно действующей в Украине и большинстве европейских стран.
В Симферополе задержали Тимура Ялкабова – его подозревают в создании ячейки партии , и Ленура Сейдаметова, которого подозревают в участии в этой ячейке.
В Бахчисарае силовики задержали Олега Федорова и Эрнеста Ибрагимова. Обоим уже сказали, что их дело о принадлежности к Хизб ут-Тахрир будет соединено с делом «Второй Бахчисарайской группы», приговор которой был вынесен Южным окружным военным судом в Ростове-на-Дону 16 сентября прошлого года.
В Белогорске ФСБ задержала после обыска Азамата Эюпова — его также подозревают в создании ячейки партии, однако никого из участников не задерживали.
И в Севастополе, в поселке Орлиное, задержали Яшара Шіхаметова, подозреваемого в участии в Хизб ут-Тахрир.
Шихаметова доставили в оккупационный Ленинский райсуд Севастополя, который арестовал его до 14 апреля. В суде он заявил, что оперативники ФСБ подбросили ему во время обыска три книги, предположительно, запрещенных. Его адвокат Алексей Ладин намерен по этому поводу подать заявление в военно-следственный комитет.
Остальных задержанных оккупационный Киевский райсуд Симферополя арестовал до 15 апреля.
Напомним, в оккупированном Крыму в ночь на 17 февраля Федеральная служба безопасности России пришла с обысками в дома крымских татар.
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Не кам’яний вік, дєло Шарікова живєє всєх живих та російська відповідь цивілізаціїСтанислав Мартиросов
Всех задержанных ночью в оккупированном Крыму мусульман арестовали до середины апреля.
Об этом сообщают «Ґрати» со ссылкой на активистов объединения «Крымская солидарность».
Оккупанты провели обыски и задержали шесть человек, подозреваемых в принадлежности к исламской партии Хизб ут-Тахрир, признанной в России террористической и свободно действующей в Украине и большинстве европейских стран.
В Симферополе задержали Тимура Ялкабова – его подозревают в создании ячейки партии , и Ленура Сейдаметова, которого подозревают в участии в этой ячейке.
В Бахчисарае силовики задержали Олега Федорова и Эрнеста Ибрагимова. Обоим уже сказали, что их дело о принадлежности к Хизб ут-Тахрир будет соединено с делом «Второй Бахчисарайской группы», приговор которой был вынесен Южным окружным военным судом в Ростове-на-Дону 16 сентября прошлого года.
В Белогорске ФСБ задержала после обыска Азамата Эюпова — его также подозревают в создании ячейки партии, однако никого из участников не задерживали.
И в Севастополе, в поселке Орлиное, задержали Яшара Шіхаметова, подозреваемого в участии в Хизб ут-Тахрир.
Шихаметова доставили в оккупационный Ленинский райсуд Севастополя, который арестовал его до 14 апреля. В суде он заявил, что оперативники ФСБ подбросили ему во время обыска три книги, предположительно, запрещенных. Его адвокат Алексей Ладин намерен по этому поводу подать заявление в военно-следственный комитет.
Остальных задержанных оккупационный Киевский райсуд Симферополя арестовал до 15 апреля.
Напомним, в оккупированном Крыму в ночь на 17 февраля Федеральная служба безопасности России пришла с обысками в дома крымских татар.