Шведское правительство разработало меры, которые вступят в силу в случае обострения ситуации с пандемией коронавируса в стране. Мероприятия соответствуют новому закону, который расширил полномочия правительства в борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает The Local.

Предложения предусматривают возможность закрывать магазины, музеи, спортзалы, парки развлечений, рестораны и другие заведения сферы услуг, а также места скопления людей.

Вероятно, с 11 марта правительство получит право применить ограничения, если в этом будет необходимость.

Ранее сообщалось, что Министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсет якобы скрыл отчет о распространении болезни COVID-19 в стране, подготовленный экспертами в августе прошлого года.