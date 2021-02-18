Об этом он заявил на специальном брифинге, передает Эхо Кавказа.

Гахария является главой правительства страны с 9 сентября 2019 года.

– Я принял решение уйти с занимаемой должности. Конечно, я верю и хочу верить, что этот шаг поможет уменьшить поляризацию в политическом пространстве нашей страны, потому что я убежден, что поляризация и конфронтация между нами являются самым большим риском для будущего нашей страны, - заявил он на брифинге.