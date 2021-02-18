Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил об отставке. Причиной он назвал разногласия в команде.
Об этом он заявил на специальном брифинге, передает Эхо Кавказа.
Гахария является главой правительства страны с 9 сентября 2019 года.
– Я принял решение уйти с занимаемой должности. Конечно, я верю и хочу верить, что этот шаг поможет уменьшить поляризацию в политическом пространстве нашей страны, потому что я убежден, что поляризация и конфронтация между нами являются самым большим риском для будущего нашей страны, - заявил он на брифинге.
Напомним, что ряд оппозиционных партий Грузии отказались от мандатов в парламенте после выборов, заявив, что их результаты были сфальсифицированы.
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Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил об отставке. Причиной он назвал разногласия в команде.
Об этом он заявил на специальном брифинге, передает Эхо Кавказа.
Гахария является главой правительства страны с 9 сентября 2019 года.
– Я принял решение уйти с занимаемой должности. Конечно, я верю и хочу верить, что этот шаг поможет уменьшить поляризацию в политическом пространстве нашей страны, потому что я убежден, что поляризация и конфронтация между нами являются самым большим риском для будущего нашей страны, - заявил он на брифинге.
Напомним, что ряд оппозиционных партий Грузии отказались от мандатов в парламенте после выборов, заявив, что их результаты были сфальсифицированы.