В Карпатах до сих пор не нашли заблудившегося туриста на склоне горы Гемба. Поисковые работы длятся уже пятый день.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

За прошедшие сутки к поискам туриста привлекались 47 человек и 10 единиц техники, из них 32 человека и 8 единиц техники от ГСЧС. – По состоянию на 7:00 18 февраля поиски второго пропавшего туриста продолжаются, - сообщили спасатели.