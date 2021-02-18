Во всех школах Новой Зеландии с июня 2021 года бесплатно будут предоставлять средства интимной гигиены, которые необходимы во время менструации.

Об этом передает The Guardian и BBC.

Власти обеспокоены тем, что некоторые ученики пропускают занятия, поскольку не могут себе позволить приобрести гигиенические прокладки или тампоны.

– Предоставление бесплатных гигиенических товаров в школе на период менструации - это один из способов правительства непосредственно преодолеть бедность, поспособствовать увеличению посещаемости школы и положительно повлиять на благополучие детей, - сказала премьер-министр Джасинда Ардерн.

В течение прошлого года в 15 школах Новой Зеландии в рамках пилотного проекта уже предлагали бесплатные гигиенические изделия. Министр по делам женщин и заместитель министра образования Ян Тиннети заявила, что пилотная программа обнаружила то, перед какими трудностями возникают школьники во время менструации. В том числе дети говорили, что чувствуют смущение, стигматизации, дискомфорт, а также то, что не знают, какие есть гигиенические средства, где их брать и как ими пользоваться.

Новая Зеландия потратит минимум 18 миллионов долларов до 2024 года, чтобы обеспечить школы средствами интимной гигиены.

По данным общественной организации Dignity NZ, 95 тысяч молодых людей 9-18 лет остаются дома во время менструации, так как не могут позволить себе приобрести средства гигиены. В ходе опроса Youth19 обнаружили, что 12% школьниц 9-13 лет, у которых есть менструация, сообщили о трудностях с доступом к санитарно-гигиеническим изделиям.

Явление менструационной бедности (period poverty) - так называют неспособность людей обеспечить себя средствами интимной гигиены, потому что им не хватает на это средств. Как следствие, они используют негигиеничные заменители (даже газеты и салфетки), вредя своему здоровью.

Напомним, парламент Шотландии принял в последнем, третьем чтении законопроект о бесплатном обеспечении женщин и девушек средствами интимной гигиены. Шотландия стала первой страной мира, которая приняла подобный законопроект.