Народный депутат от «Оппозиционного платформы — За життя» Илья Кива заявил о давлении и буллинге со стороны журналиста Bihus.Info Даниила Мокрика, которого он сам и обругал в кулуарах Верховной Рады.

Об этом говорится в письме Кивы в Комитет Рады по вопросам свободы слова, которую возглавляет его соратник по партии Нестор Шуфрич. Копию обнародовал Даниил Мокрик в Facebook.

В письме Кива заявил, что перепалка в парламенте была «спровоцирована организованным против него давлением и буллингом со стороны проекта Bihus.Info».

– В своих публикациях и видеосюжетах проект Bihus.info неоднократно искажал факты относительно меня, унижал меня, наносил обиды, нарушая своими действиями общепризнанные нормы морали, — отметил Кива.

Кроме того, депутат считает, что конфликт стал «выражением взаимной неприязни». Также он говорит, что «не скрывает своего отношения» к журналистам Bihus.info и «статус народного депутата в этой ситуации не имеет никакого значения».

Заседание Комитета по вопросам свободы слова состоялось 17 февраля, на нем присутствовал и журналист Bihus.Info. По его словам, Шуфрич рассказал об обиде Кивы на журналистов из-за того, что они в конце 2019 года сообщили о диагнозе депутата.

– В ответ я объяснил Шуфричу, что этот диагноз Кивы опубликован в судебном решении, и с ним может ознакомиться каждый. Что этот диагноз стал основанием для смягчения Киве наказания при признании его виновным в коррупционном преступлении, — отметил журналист.

Напомним, народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива обматерил руководителя Bihus.info Дениса Бигуса после того, как журналист проекта Даниил Мокрик в кулуарах Верховной Рады спросил его об отмывании денег через конвертационные центры.