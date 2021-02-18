Сербия решила подарить Черногории 4000 доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Балканський оглядач.

Первая партия из 2000 российских вакцин «Спутник V» прибыла в аэропорт Подгорицы правительственным самолетом Сербии.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич также прибыла в черногорскую столицу. В аэропорту ее встретили премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич и министр здравоохранения Елена Боровинич-Бойович. Министр сообщила, что в ближайшие дни ожидается еще 2000 доз той же вакцины.

— Мне приятно быть с вами и вручить пожертвование, подарок гражданам Черногории от имени Сербии. Пожертвования в 4000 достаточно, чтобы вакцинировать 2 тыс. человек... Этого достаточно для прививки медицинских работников или частично старейших жителей, — сказала Ана Брнабич.

В настоящее время среди стран-членов ЕС, «Спутник V» уже использует только Венгрия, а на Балканах российскую вакцину активно использует Сербия. Черногория ранее выдала разрешение на ввоз в страну российской вакцины.

Напомним, Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила удивление, что Россия предлагает ряду стран вакцину «Спутник V» в то время, когда в самой стране дела с вакцинацией продвигаются не слишком быстро.