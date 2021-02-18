Прокуратура запросила для активиста Сергея Стерненко 8 лет тюрьмы по делу о похищении людей.

Об этом написал сам Сергей Стерненко в своем Telegram канале.

Приговор огласят в 10:00 19 февраля в Одессе.

— 8 лет с конфискацией имущества за противостояние Труханову. Именно столько сегодня запросил для меня прокурор по старому делу, — сообщил активист.

Сергей Стерненко напомнил обстоятельства уголовного дела, открытого в 2015 году.

— В 2015 году ко мне домой пришла полиция. Провели обыск. Во время обыска я добровольно отдал им пневматический пистолет, коллекционный нож и шумовой пистолет. Поводом для обыска стало заявление против меня титушки и пророссийского коллаборанта Сергея Щербича. После обыска мне одели на голову мешок и вывезли в УБОП, где сообщили про подозрение. И в тот же день закрыли в СИЗО. Подозревали меня в похищении того самого Щербича с целью завладения его средствами в 300 гривен. Сам Щербич является также партийцем и депутатом «Доверяй делам» и полностью подконтрольный мэру Одессы Труханову, - рассказал Сергей Стерненко.

Напомним, суд изменил меру пресечения бывшему главе одесского «Правого сектора» Сергею Стерненко. Теперь вместо ночного домашнего ареста он будет на поруках у народного депутата от фракции «Голос» Романа Лозинского.