Суд изменил меру пресечения бывшему главе одесского «Правого сектора» Сергею Стерненко. Теперь вместо ночного домашнего ареста он будет на поруках у народного депутата от фракции «Голос» Романа Лозинского.

Об этом сообщил сам Роман Лозинский на своей странице в Facebook.

— Сегодня произошла промежуточная победа, это означает, что дело у суда разваливается. Доказательства свидетельствуют о невиновности Сергея, это на него нападали, а не он нападал. Каждый имеет право на самозащиту. Именно поэтому я взял Сергея на поруки. Я убежден в его добропорядочности и дальнейшем участии в судебном процессе, — сказал hromadske в комментарии Роман Лозинский.

Сергей Стерненко находился под ночным домашним арестом в Киеве с августа, тогда с круглосуточного домашнего ареста ему смягчили меру пресечения.

Напомним, что в 2018 году на экс-лидера одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко было совершено три покушения, в ходе третьего, 24 мая, погиб нападавший. Полиция расследует гибель нападавшего как умышленное убийство. Стерненко утверждает, что защищался.

В мае 2020 года стало известно, что двум мужчинам, которые напали на Стерненко, объявлено подозрение в хулиганстве, а 10 июня – что прокуратура закрыла производство против погибшего Кузнецова.

Утром 11 июня к Стерненко пришли правоохранители с постановлением суда о принудительном приводе в СБУ. В тот же день ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве.

15 июня суд отправил под круглосуточный домашний арест, вместе с активистами устроили акцию под домом генпрокурора Ирины Венедиктовой, а затем пошли к Офису президента.

При этом, 16 июня Сергею Стерненко изменили место домашнего ареста.

23 июня Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который погиб в результате конфликта с одесским активистом Сергеем Стерненко.