Шевченковский районный суд Киева во вторник изменил адрес домашнего ареста активисту Сергею Стерненко.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Судья Мелешак удовлетворила ходатайство прокурора. Теперь домашний арест я буду отбывать уже в Киеве, а не в воинской части в Одессе», — написал Сергей Стерненко.

Напомним, в понедельник вечером Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал для Сергея Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В качестве адреса домашнего ареста в решении суда указано место прописки активиста — воинская часть в Одессе, в то время как фактически он проживает в Киеве.

После этого Сергей Стерненко и активисты, которые поддерживали его во время избрания меры пресечения в Шевченковском районном суде Киева, устроили акцию под дом Президента Владимира Зеленского.