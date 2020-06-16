Шевченковский районный суд Киева во вторник изменил адрес домашнего ареста активисту Сергею Стерненко.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Судья Мелешак удовлетворила ходатайство прокурора. Теперь домашний арест я буду отбывать уже в Киеве, а не в воинской части в Одессе», — написал Сергей Стерненко.
Напомним, в понедельник вечером Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал для Сергея Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В качестве адреса домашнего ареста в решении суда указано место прописки активиста — воинская часть в Одессе, в то время как фактически он проживает в Киеве.
После этого Сергей Стерненко и активисты, которые поддерживали его во время избрания меры пресечения в Шевченковском районном суде Киева, устроили акцию под дом Президента Владимира Зеленского.
Шевченковский районный суд Киева во вторник изменил адрес домашнего ареста активисту Сергею Стерненко.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Судья Мелешак удовлетворила ходатайство прокурора. Теперь домашний арест я буду отбывать уже в Киеве, а не в воинской части в Одессе», — написал Сергей Стерненко.
Напомним, в понедельник вечером Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал для Сергея Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В качестве адреса домашнего ареста в решении суда указано место прописки активиста — воинская часть в Одессе, в то время как фактически он проживает в Киеве.
После этого Сергей Стерненко и активисты, которые поддерживали его во время избрания меры пресечения в Шевченковском районном суде Киева, устроили акцию под дом Президента Владимира Зеленского.