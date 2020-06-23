Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который погиб в результате конфликта с одесским активистом Сергеем Стерненко.

Об этом сообщил сам Стерненко в Telegram-канале.

— Вчера судья Печерского районного суда (Вячеслав - ред.) Пидпалый ... отменил подозрение Ивану Кузнецову, который за 1000 долларов напал на меня у моего дома, - написал он.

По его словам, сегодня судья Шевченковского районного суда Циктич не дал разрешение на задержание сообщника Кузнецова Александра Исайкула, который 17 марта 2019 бежал из Украины.

Напомним, что в 2018 году на экс-лидера одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко было совершено три покушения, в ходе третьего, 24 мая, погиб нападавший. Полиция расследует гибель нападавшего как умышленное убийство. Стерненко утверждает, что защищался.

В мае 2020 года стало известно, что двум мужчинам, которые напали на Стерненко, объявлено подозрение в хулиганстве, а 10 июня – что прокуратура закрыла производство против погибшего Кузнецова.

Утром 11 июня к Стерненко пришли правоохранители с постановлением суда о принудительном приводе в СБУ. В тот же день ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве.

15 июня суд отправил под круглосуточный домашний арест, вместе с активистами устроили акцию под домом генпрокурора Ирины Венедиктовой, а затем пошли к Офису президента.

При этом, 16 июня Стерненко изменили место домашнего ареста.