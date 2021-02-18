Новым главой оргкомитета Олимпийских игр — 2021 в Токио стала министр по делам Олимпиады Сэйко Хасимото. Она заменила 83-летнего Йоширо Мори, который ушел с должности из-за обвинений в сексизме.

Как сообщает Kyodo, об этом она заявила во время объявления об отставке с поста министра.

— Мне предложили занять пост главы оргкомитета, в связи с чем я подала премьер-министру Есихидэ Суге заявление об отставке, - заявила Сэйко Хасимото, добавив, что премьер поддержал ее решение и пожелал успехов на новом посту.

Сэйко Хасимото в прошлом конькобежка и велогонщица. Она семь раз представляла Японию на Олимпиадах, а в 1992 году завоевала бронзу в Альбервиле на дистанции 1 500 метров. В 1995 году она стала депутатом парламента от правящей Либерально-демократической партии, а в 2019 году заняла пост министра.

Ранее сообщалось, что глава оргкомитета Олимпийских игр-2021 в Токио Йоширо Мори уходит в отставку на фоне обвинений в сексизме после высказываний в отношении женщин из состава комитета.