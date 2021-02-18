По состоянию на утро 18 февраля в Николаевской области коронавирусом COVID-19 заболели 119 человек.

Об этом сообщается на странице Николаевской областной государственной администрации в Facebook.

Из всех 40 579 подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 27205 (+80);

Первомайск — 1347;

Южноукраинск — 1375;

Вознесенск — 995 (+10);

Очаков — 690 (+6);

Арбузинский район — 435;

Баштанский район — 586 (+2);

Березанский район — 507;

Братский район — 352 (+1);

Березнеговатский район — 237;

Веселиновский район — 378 (+3);

Витовский район — 1488 (+6);

Вознесенский район — 345 (+4);

Врадиевский район — 310;

Еланецкий район — 186;

Доманевский район — 359;

Казанковский район — 448;

Кривоозерский район — 279;

Николаевский район — 564 (+1);

Новобугский район — 356;

Новоодесский район — 875 (+3);

Очаковский район — 339 (+3);

Первомайский район — 482;

Снигиревский район — 441.

При этом COVID-19 заболели 1679 (+9 за сутки) работников учреждений здравоохранения.

За сутки выздоровели 269 человек, всего — 34274. Умерло всего от последствий COVID-19 — 760, за сутки — 6.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что до конца этой недели в Украину прибудет первая партия вакцины AstraZeneca, которую Минздрав заказал в Индии. Украина ожидает на 500 тысяч доз COVID-вакцины AstraZeneca.