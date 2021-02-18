По состоянию на утро 18 февраля в Николаевской области коронавирусом COVID-19 заболели 119 человек.
Об этом сообщается на странице Николаевской областной государственной администрации в Facebook.
Из всех 40 579 подтвержденных случаев по месту жительства:
При этом COVID-19 заболели 1679 (+9 за сутки) работников учреждений здравоохранения.
За сутки выздоровели 269 человек, всего — 34274. Умерло всего от последствий COVID-19 — 760, за сутки — 6.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что до конца этой недели в Украину прибудет первая партия вакцины AstraZeneca, которую Минздрав заказал в Индии. Украина ожидает на 500 тысяч доз COVID-вакцины AstraZeneca.
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По состоянию на утро 18 февраля в Николаевской области коронавирусом COVID-19 заболели 119 человек.
Об этом сообщается на странице Николаевской областной государственной администрации в Facebook.
Из всех 40 579 подтвержденных случаев по месту жительства:
При этом COVID-19 заболели 1679 (+9 за сутки) работников учреждений здравоохранения.
За сутки выздоровели 269 человек, всего — 34274. Умерло всего от последствий COVID-19 — 760, за сутки — 6.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что до конца этой недели в Украину прибудет первая партия вакцины AstraZeneca, которую Минздрав заказал в Индии. Украина ожидает на 500 тысяч доз COVID-вакцины AstraZeneca.