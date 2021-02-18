Правоохранители Офиса генерального прокурора намерены завершить следствие по основным делам Майдана до конца 2021 года.

Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова во время отчета в парламенте, пишет hromadske.

— Мы продвигаемся очень активно. Это на самом деле наша гордость. Приче мы идем четко и объективно, не становимся ни на чью сторону. Следователи ГБР и прокуроры Офиса (Офиса генпрокурора, - прим.) выполняют свою работу добросовестно и объективно, - заявила Ирина Венедиктова.

По ее словам, в течение 2020 года прокуроры передали в суд обвинительные акты по делам Майдана в отношении 40 человек, что в три раза больше, чем в 2019 году.

Вчера, 17 февраля, на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Венедиктова заявила, что промедление с рассмотрением «майдановских дел» в судах объективно объясняется перегрузкой, цитирует «Интерфакс-Украина».

— Плюс ковид, судьи болели, адвокаты болели. Поэтому абсолютно объективные факторы с одной стороны, - пояснила генпрокурор.

Напомним, следователи Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Офиса генпрокурора направили в суд первый обвинительный акт по делу Майдана по результатам специального (заочного) досудебного расследования.