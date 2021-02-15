Следователи Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Офиса генпрокурора направили в суд первый обвинительный акт по делу Майдана по результатам специального (заочного) досудебного расследования.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

В Офисе генпрокура уточнили, что обвинительный акт направлен в Бориспольский горрайонный суд Киевской области.

Установлено, что 21 января 2014 года указанные лица по предварительному сговору похитили из помещения Александровской клинической больницы Киева участников акций протеста Игоря Луценко и Юрия Вербицкого и пытали их, после чего Юрий Вербицкий был убит преступниками.

В отношении виновных уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Вопрос о ее применении будет решаться судом в случае их задержания.

Кроме того, в Офисе генпрокурора напомнили, что за совершение этих преступлений к уголовной ответственности привлечено всего 15 человек, в отношении четырех человек дела рассматриваются судами, другие объявлены в розыск.

Напомним, в январе Европейский суд по правам человека вынес решение по ряду дел относительно событий Революции достоинства, заявив о многочисленных нарушениях прав человека и ответственности государства Украина за смерть по меньшей мере одного протестующего.