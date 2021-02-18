Комиссия ОБСЕ обнаружила возле оккупированного Луганска радиолокационную станцию производства РФ - «Каста-2Е1».

Данный факт зафиксировали в ежедневном отчете ОБСЕ № 38/2021.

Радиолокационная станция от РФ «засветилась возле Бугаевки», недалеко от Перевальска.

Украинский милитарный портал отмечает, что военная база террористических войск вблизи оккупированного населенного пункта Перевальск была создана в 2014 году и расположена в 37 км от Луганске, с тех пор полигон постоянную расширялся.

Двухкоординатная мобильная радиолокационная станция дециметрового диапазона 51У6 «Каста-2Е1» предназначена для обнаружения воздушных объектов, летающих в том числе на сверхмалых высотах. Производство радара проводилось серийно с 1989 по 2003 год на мощностях Муромского завода радиоизмерительных приборов в России.

РЛС «Каста-2Е1» предназначена для работы в температурных интервалах от -50 ° С до + 50 ° С в условиях атмосферных осадков, ветра до 25 м / с и расположением радара на высоте до 2000 метров над уровнем моря. В режиме непрерывной работы может работать до 20 суток, радиус обнаружения целей - от 5 до 150 км, по высоте - до 6 км. Дальность обнаружения цели при эффективной площади рассеяния (ЭПР) в 2м² со штатной антенной на высоте в 100 метров - 32 км, при высоте в 1000 метров - 95 км.

Напомним, подразделения российской армии на украинской границе получат новые САУ «Коалиция-СВ», модернизированные танки Т-80БВМ и СУ-57.