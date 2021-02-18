Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по оппозиционеру Алексею Навальному «недопустимой попыткой вмешательства во внутренние российские судебные дела».

Об этом представитель Кремля заявил журналистам в четверг, сообщает Европейская правда со ссылкой на российское агентство ТАСС.

— Решение — неправомерная, очень серьезная попытка вмешательства во внутренние российские судебные дела, что, с нашей точки зрения, недопустимо. Мы не ищем конфронтации, но, с другой стороны, конечно, подобные решения, поспешность в принятии подобных решений, явная ангажированность в принятии такого решения вызывают у нас очень много вопросов, — заявил Дмитрий Песков.

Напомним, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) требует от российских властей немедленно освободить из-под стражи оппозиционера Алексея Навального.