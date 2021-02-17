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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) требует от российских властей немедленно освободить из-под стражи оппозиционера Алексея Навального.
Об этом сообщила Интерфаксу в среду его адвокат Ольга Михайлова, передает Европейская правда.
— Европейский суд по правам человека применил правило 39 Регламента суда, определив российскому правительству немедленно освободить Навального из следственного изолятора, — сказала она.
Адвокат отметила, что такое решение «ЕСПЧ принял впервые, и российские власти должны его выполнить».
Правило 39 Регламента Европейского суда по правам человека предусматривает применение временных мер в случаях существования риска причинения неоправданной и неизбежной вреда основным правам и свободам человека.
Напомним, суд Москвы решил отправить Алексея Навального в колонию общего режима отбывать наказание по делу «Ив Роше». В колонии оппозиционер проведет 2,5 года.
Лидеры Великобритании, Германии и Франции присоединились к требованию освободить российского оппозиционера Алексея Навального.
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) требует от российских властей немедленно освободить из-под стражи оппозиционера Алексея Навального.
Об этом сообщила Интерфаксу в среду его адвокат Ольга Михайлова, передает Европейская правда.
— Европейский суд по правам человека применил правило 39 Регламента суда, определив российскому правительству немедленно освободить Навального из следственного изолятора, — сказала она.
Адвокат отметила, что такое решение «ЕСПЧ принял впервые, и российские власти должны его выполнить».
Правило 39 Регламента Европейского суда по правам человека предусматривает применение временных мер в случаях существования риска причинения неоправданной и неизбежной вреда основным правам и свободам человека.
Напомним, суд Москвы решил отправить Алексея Навального в колонию общего режима отбывать наказание по делу «Ив Роше». В колонии оппозиционер проведет 2,5 года.
Лидеры Великобритании, Германии и Франции присоединились к требованию освободить российского оппозиционера Алексея Навального.