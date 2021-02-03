Лидеры Великобритании, Германии и Франции присоединились к требованию освободить российского оппозиционера Алексея Навального, которого суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы.

В частности, канцлер Германии Ангела Меркель призвала освободить политика, назвав суд над Навальным «далеким от норм правосудия».

Kanzlerin #Merkel: "Das Urteil gegen Alexey #Nawalny ist fernab jeder Rechtsstaatlichkeit. @Navalny muss sofort freigelassen werden. Die Gewalt gegen friedliche Demonstranten muss aufhören." — Steffen Seibert (@RegSprecher) February 2, 2021

— Приговор Алексею Навальному далек от всякого верховенства закона. Он должен быть немедленно освобожден. Насилие против мирных демонстрантов должно прекратиться, — заявила Ангела Меркель.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил смелость Навального, который решил вернуться домой после отравления.

Alexey @Navalny's decision to return to Russia after being poisoned was a truly brave and selfless act. In contrast, today's ruling was pure cowardice and fails to meet the most basic standards of justice. Alexey Navalny must be released immediately. — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 2, 2021

— Решение Навального вернуться было смелым и самоотверженный поступком. Напротив, сегодняшнее постановление было чистой трусостью и не соответствовало основным стандартам правосудия. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден, — заявил Борис Джонсон.

Себастьян Курц также призвал «немедленно» освободить политика.

Die heutige Verurteilung von Alexei @navalny in #Moskau ist inakzeptabel. Ich fordere seine sofortige Freilassung sowie ein Ende der Gewalt gegen friedliche Demonstranten. Rechtsstaatlichkeit und das Recht auf freie Meinungsäußerung müssen gewährleistet werden. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) February 2, 2021

— Я требую его немедленного освобождения и прекращения насилия против мирных демонстрантов, — сообщил глава Австрии.

Ранее, американский сенатор от Республиканской партии Митт Ромни отреагировал на приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Он анонсировал вынесение на рассмотрение Сената вопрос введения санкций против России.

Напомним, суд Москвы решил отправить Алексея Навального в колонию общего режима отбывать наказание по делу «Ив Роше». В колонии оппозиционер проведет 2,5 года.