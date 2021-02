Лидеры Великобритании, Германии и Франции присоединились к требованию освободить российского оппозиционера Алексея Навального, которого суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы.

В частности, канцлер Германии Ангела Меркель призвала освободить политика, назвав суд над Навальным «далеким от норм правосудия».

В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил смелость Навального, который решил вернуться домой после отравления.

Alexey @Navalny's decision to return to Russia after being poisoned was a truly brave and selfless act. In contrast, today's ruling was pure cowardice and fails to meet the most basic standards of justice. Alexey Navalny must be released immediately.