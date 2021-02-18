Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что ограничения, которые ввела компания Facebook для австралийских пользователей, возмущают. Однако он подчеркнул, что цифровым корпорациям не удастся давить на парламент страны.

Об этом сообщает РБК-Украина.

— Действия Facebook... были столь же высокомерными, сколь и разочаровывающими. Они только подтверждают опасения, которые все большее число стран высказывает по поводу поведения крупных технологических компаний, считающих себя более значимыми, чем правительства, и уверенных в том, что правил для них не существует. Они могут изменить мир, но это не значит, что они управляют миром, — отметил он.

Скотт Моррисон также отметил, что власти Австралии не позволят цифровым корпорациям давить на парламент страны в то время, когда его депутаты рассматривают кодекс поведения игроков медиарынка.

— Я призываю Facebook к конструктивному сотрудничеству с правительством Австралии, что недавно добросовестно продемонстрировал Google, — добавил премьер.

Ранее стало известно, что Facebook заблокирует возможность австралийским пользователям просматривать и обмениваться новостями, размещенными на платформе — это стало ответом на законопроект австралийских властей, который заставит Google и Facebook платить медиа за оригинальный контент.