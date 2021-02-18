В Национальном антикоррупционном бюро говорят, что проект закона авторства Кабинета министров открывает возможности для полной перезагрузки институции и лишения ее институциональной независимости.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В бюро говорят, что проанализировали законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины» и нашли ряд ключевых угроз, «следствием воплощения которых станет потеря реальной возможности НАБУ противодействовать и разоблачать топ-корупцию в Украине».

По мнению НАБУ «контрольный пакет» голосов в составе конкурсной комиссии по отбору директора НАБУ фактически получает правительство, которое, кроме трех представителей от себя, назначает еще трех из списка, представленного донорами. Однако окончательное решение — за КМУ, высшее звено которого, напоминает бюро, составляют лица, подследственные НАБУ.

Окончательное решение по составу комиссии внешнего контроля по проведению ежегодной независимой оценки (аудита) также полностью отдается Кабинету министров.

Изменение статуса НАБУ — с правоохранительного на центральный орган исполнительной власти со специальным статусом — влечет за собой вопрос решения трудовых отношений с сотрудниками НАБУ, которые отобраны на должности по результатам открытого конкурса, отмечают в бюро.

В НАБУ отмечают вероятность, что реорганизацию могут использовать как повод для изменения кадрового состава.

— Итак, вместо консолидации усилий в борьбе с топ-корупцией, мы еще раз стали свидетелями очередного объединения властного ресурса для борьбы с НАБУ. Однако все же не оставляем надежд на готовность к конструктивной дискуссии, уже в Верховной Раде, и принятия взвешенного решения в интересах общества. Со своей стороны НАБУ готово присоединиться к этой дискуссии, — говорится в сообщении.

Напомним, правительство одобрило 15 февраля законопроект об увольнении с должности директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.