Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Украина недружественное для России государство, поскольку в действиях украинского руководства доминируют «антироссийские действия».

Об этом сообщает российское издание ТАСС, которое цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

— Украина — это суверенное государство, которое не является для нас дружественным, мы приходим к такому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства, — заявил Дмитрий Песков.

Во время беседы с журналистами 18 февраля Песков заявил, что Украина является недружественной для России и превратилась в «проект западных стран».

Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что Украина с того момента, как там «произошел силовой переворот при попустительстве ряда западных стран, превратилась в проект этих самых западных стран».

Представитель Кремля также заявил, что украинского государство имеет «очень серьезную проблему на юго-востоке своей территории, и пока оно не может справиться с этими проблемами или не хочет справиться путем выполнения Минского комплекса мер».

Напомним, Президент России Владимир Путин заявил, что территория полуострова Крым была всегда российской «даже с юридической точки зрения».