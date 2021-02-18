Латвия внесла в список нежелательных лиц российского телеведущего Владимира Соловьева.
Об этом в четверг сообщил глава МИД страны Эдгар Ринкевич, пишет Европейская правда.
— На основании пункта 2 статьи 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении гражданина России Владимира Соловьева в список нежелательных в Латвийской республике лиц, установив запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок, — написал Эдгар Ринкевич в Twitter.
Свое решение министр объяснил тем, что «прославление нацизма неприемлемо для Латвии».
В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» в понедельник телеведущий назвал Гитлера «смелым человеком», который «не косил от армии» и «воевал отважно во время Первой мировой войны». Соловьев сравнил Гитлера и оппозиционера Навального, размышляя о смелости и уважении.
После этого депутат Госдумы от Коммунистической партии Российской Федерации Валерий Рашкин попросил генпрокурора проверить высказывания на нарушение законов о противодействии экстремистской деятельности и запрете на реабилитацию нацизма.
Напомним, Министерство внутренних дел Литвы включило певца Филиппа Киркорова в список лиц, нежелательных в Литве.
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Латвия внесла в список нежелательных лиц российского телеведущего Владимира Соловьева.
Об этом в четверг сообщил глава МИД страны Эдгар Ринкевич, пишет Европейская правда.
— На основании пункта 2 статьи 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении гражданина России Владимира Соловьева в список нежелательных в Латвийской республике лиц, установив запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок, — написал Эдгар Ринкевич в Twitter.
Свое решение министр объяснил тем, что «прославление нацизма неприемлемо для Латвии».
В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» в понедельник телеведущий назвал Гитлера «смелым человеком», который «не косил от армии» и «воевал отважно во время Первой мировой войны». Соловьев сравнил Гитлера и оппозиционера Навального, размышляя о смелости и уважении.
После этого депутат Госдумы от Коммунистической партии Российской Федерации Валерий Рашкин попросил генпрокурора проверить высказывания на нарушение законов о противодействии экстремистской деятельности и запрете на реабилитацию нацизма.
Напомним, Министерство внутренних дел Литвы включило певца Филиппа Киркорова в список лиц, нежелательных в Литве.