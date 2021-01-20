Министерство внутренних дел Литвы включило певца Филиппа Киркорова в список лиц, нежелательных в Литве.
Запрет на его въезд вступил в силу 19 января, пишет «Медуза» со ссылкой на сайте МВД.
Филиппа Киркорова, гражданина России и Болгарии, включили в список иностранцев, которым запрещен въезд в Литву, из-за того, что он «публично оправдывает оккупацию Крыма», заявила глава МВД Агне Билотайте.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила «репрессивное отношение к артистам» со стороны Литвы, назвав прозвучавшие обвинения абсурдными и откровенно глупыми.
— Сожалеем, что культура используется нечистоплотными литовскими политиками для искоренения доброго отношения к нашей стране, сохраняющегося у литовских граждан, - сказала Мария Захарова.
С предложением запретить Киркорову въезд в Литву ранее выступил МИД страны. Дискуссия началась после того, как организаторы гастролей Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского в Литве, отмененных из-за пандемии коронавируса, получили компенсацию в размере около 30 тысяч евро на покрытие убытков. В МИД Литвы назвали концерты российских исполнителей инструментом российской пропаганды.
Напомним, что Министерство культуры и информационной политики исключило из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, гражданина Российской Федерации Василия Вакуленко, известного как рэпер Баста.
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Министерство внутренних дел Литвы включило певца Филиппа Киркорова в список лиц, нежелательных в Литве.
Запрет на его въезд вступил в силу 19 января, пишет «Медуза» со ссылкой на сайте МВД.
Филиппа Киркорова, гражданина России и Болгарии, включили в список иностранцев, которым запрещен въезд в Литву, из-за того, что он «публично оправдывает оккупацию Крыма», заявила глава МВД Агне Билотайте.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила «репрессивное отношение к артистам» со стороны Литвы, назвав прозвучавшие обвинения абсурдными и откровенно глупыми.
— Сожалеем, что культура используется нечистоплотными литовскими политиками для искоренения доброго отношения к нашей стране, сохраняющегося у литовских граждан, - сказала Мария Захарова.
С предложением запретить Киркорову въезд в Литву ранее выступил МИД страны. Дискуссия началась после того, как организаторы гастролей Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского в Литве, отмененных из-за пандемии коронавируса, получили компенсацию в размере около 30 тысяч евро на покрытие убытков. В МИД Литвы назвали концерты российских исполнителей инструментом российской пропаганды.
Напомним, что Министерство культуры и информационной политики исключило из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, гражданина Российской Федерации Василия Вакуленко, известного как рэпер Баста.