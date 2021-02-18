Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Следователи отмечают, что Картаполов в январе-феврале 2015-го планировал и координировал действия подразделений вооруженных сил России и подконтрольных им боевиков, захватывавших Дебальцево и прилегающие к нему населенные пункты.

Он тогда занимал должность начальника Главного оперативного управления — заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ. В СБУ убеждены, что Картаполов действовал по предварительному сговору с другими лицами среди руководства ВС РФ.

Кроме того, правоохранители установили, что в августе 2014 года Картаполов совместно с другими представителями командования ВС РФ руководил российскими подразделениями, которые вторглись на территорию Украины.

Также он якобы участвовал в организации вероломного убийства украинских военных около Иловайска во время их выхода по так называемому «зеленому коридору» под предоставленные «гарантии» руководства РФ. Также Картаполов якобы обеспечивал дальнейшую оккупацию других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Подозрение ему сообщили по статьям части 3 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), части 2 статьи 437 (ведение агрессивной войны) и части 2 статьи 438 (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством) Уголовного кодекса. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении по статье о государственной измене и нарушении равноправия граждан украинскому блогеру, проживающему в Испании, Анатолию Шарию.