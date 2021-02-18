Государственное бюро расследований в ближайшее время намерено направить в суд дела в отношении организаторов и исполнителей преступлений на Майдане, скрывающихся в России.

Об этом заявил заместитель начальника управления ГБР по делам Майдана Артем Яблонский, которого цитирует Укринформ.

— В суд направляются дела по специальной, заочной процедуре. Мы начали в этих делах активную работу. У нас 88 подозреваемых по делам Майдана, находящихся в розыске. Сейчас мы получаем разрешения суда на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей из-за отсутствия подозреваемых и в дальнейшем разрешение на заочное специальное расследование. Если и дальше работа будет продолжаться в этом направлении, то мы в ближайшее время завершим и направим в суд всех организаторов и исполнителей, которые уклоняются от следствия и суда и находятся в России, — заявил Артем Яблонский.

По словам Артема Яблонского, с января 2020 года, с тех пор, как в ГБР было создано подразделение по делам Майдана, следователи сообщили о подозрении 44 фигурантам дел и направили в суд 26 обвинительных актов по 37 личностях.

Как отметил чиновник, если считать в совокупности, то за все время расследования дел Майдана к ответственности привлекли 309 фигурантов.

Напомним, правоохранители Офиса генерального прокурора намерены завершить следствие по основным делам Майдана до конца 2021 года.