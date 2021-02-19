Правительство Израиля внедряет так называемый «зеленый паспорт», который будут выдавать тем, кто получил прививку от коронавируса, или тем, кто уже переболел болезнью.

Об этом пишет Times of Israel.

Отмечается, что этот документ позволит посещать спортзалы, бассейны, выставки и жить в гостиницах.

Уже с 21 февраля израильтяне смогут показывать сканкопию своего "зеленого паспорта".

Министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн подчеркнул, что за подделку этого документа предусмотрена уголовная ответственность.

— Так будет выглядеть первый этап после возвращения к нашей почти нормальной жизни, — сказал Юлий Эдельштейн.

Ранее сообщалось, что в Тель-Авиве начали бесплатную вакцинацию от коронавируса иностранцев, поскольку темпы вакцинации снижаются.