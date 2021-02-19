Послы стран «Большой семерки» на встрече с министром финансов Сергеем Марченко поздравили обязательства Украины принять необходимые меры для завершения пересмотра программы МВФ.

Об этом сообщается на странице Британского председательства в группе послов G7 в Twitter.

— Во время встречи с министром финансов Марченко послы G7 приветствовали обязательства Украины принять необходимые меры, включая реформирование Высшего совета правосудия и в энергетической политике, чтобы завершить пересмотр программы МВФ для Украины, — отметили дипломаты.

Послы добавили, что выполнение этих обязательств, а также положительных планов, о которых они слышали, по земельной реформе и финансирование перехода к эколого-ориентированной экономики, будет способствовать макроэкономической стабильности и развития Украины.

Напомним, Украина ожидает продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. Сейчас идет техническая часть переговоров сразу по трем направлениям.