Послы стран «Большой семерки» на встрече с министром финансов Сергеем Марченко поздравили обязательства Украины принять необходимые меры для завершения пересмотра программы МВФ.
Об этом сообщается на странице Британского председательства в группе послов G7 в Twitter.
— Во время встречи с министром финансов Марченко послы G7 приветствовали обязательства Украины принять необходимые меры, включая реформирование Высшего совета правосудия и в энергетической политике, чтобы завершить пересмотр программы МВФ для Украины, — отметили дипломаты.
Послы добавили, что выполнение этих обязательств, а также положительных планов, о которых они слышали, по земельной реформе и финансирование перехода к эколого-ориентированной экономики, будет способствовать макроэкономической стабильности и развития Украины.
Напомним, Украина ожидает продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. Сейчас идет техническая часть переговоров сразу по трем направлениям.
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Послы стран «Большой семерки» на встрече с министром финансов Сергеем Марченко поздравили обязательства Украины принять необходимые меры для завершения пересмотра программы МВФ.
Об этом сообщается на странице Британского председательства в группе послов G7 в Twitter.
— Во время встречи с министром финансов Марченко послы G7 приветствовали обязательства Украины принять необходимые меры, включая реформирование Высшего совета правосудия и в энергетической политике, чтобы завершить пересмотр программы МВФ для Украины, — отметили дипломаты.
Послы добавили, что выполнение этих обязательств, а также положительных планов, о которых они слышали, по земельной реформе и финансирование перехода к эколого-ориентированной экономики, будет способствовать макроэкономической стабильности и развития Украины.
Напомним, Украина ожидает продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. Сейчас идет техническая часть переговоров сразу по трем направлениям.