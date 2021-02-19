США наложили визовые санкции против 43 белорусов, которые ответственны за «подрыв демократии».

Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, пишет ZN.ua.

Визовые ограничения означают, что граждане Беларуси не смогут въехать в США.

Под санкции попали высокопоставленные чиновники из судебной сферы, руководители правоохранительных органов и рядовые сотрудники, которые задерживали протестантов, а также судьи и прокуроры, которые напрямую или косвенно причастны к суду над мирными участников акций в городах Беларуси и журналистами, руководители вузов, которые «угрожали студентам-участникам мирных протестов.

В заявлении Эноти Блинкена идет речь о том, что в Соединенных Штатах все еще обеспокоены «постоянным жестоким подавлением мирных акций, про-демократических активистов и журналистов».

Он вспомнил обыски у сотрудников белорусского правозащитного центра «Весна», а также приговор журналисткам польского телеканала «Белсат» Дарье Чульцовой и Катерине Бахваловой за репортаж с «Площади перемен». Им дали два года колонии: милиция задержала журналисток 15 ноября 2020. Тогда Андреева и Чульцова вели стрим с места гибели белоруса Романа Бондаренко в Минске. Как отметил впоследствии руководитель украинского офиса "Белсат ТВ" Илья Суздалев, журналистки работали удаленно, они вели трансляцию из соседнего дома.

Также госсекретарь напомнил, что США выступают за поддержание международных усилий по независимому расследованию нарушений во время выборов президента в Беларуси, нарушения прав граждан и репрессиях против мирных граждан и независимых СМИ.

Под визовые ограничения уже попали 66 человек из Беларуси, так как США не раз вводили подобные санкции.

Осенью Минфин ограничил въезд в страну белорусским политикам, например, главе МВД Юрию Караеву, начальнику минской полиции Ивану Кубракову, заместителю командующего внутренними войсками МВД Хазалбеку Атабекову, командиру минского ОМОНа Дмитрию Балабе. Санкции включали запрет на въезд в США и финансовые операции.

Как сообщалось, журналисток «Белсата» Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову, которые вели стрим разгона митинга в Минске, приговорили к двум годам лишения свободы.