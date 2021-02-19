Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что участвовал в эфире российского телеканала, поскольку хочет донести правду.

Об этом он заявил в эфире телеканала 1+1, цитирует Радио Свобода.

— Кстати, у меня очень много писем положительных, в том числе от россиян из разных регионов, которые говорят: «Наконец мы кое-что узнали». То есть я не о том, что надо с ними обниматься. Надо говорить всем правду, защищать Украину, защищать национальные интересы, — заявил Леонид Кравчук.

Комментируя свое участие в эфире российского телевидения, куда пригласили главаря боевиков контролируемой Россией группировки «ДНР» Дениса Пушилина, первый президент Украины сказал: «Дело не в том, с кем ты говоришь, а в том, что ты говоришь».

— В свое время было принято решение, чтобы представители Пушилина находились в Трехсторонний контактной группе и выступали там, вносили предложения, общались со всеми... Я с Пушилиним не общался. Я задал ему один вопрос, который для меня принципиальным: они хотят строить там неконтролируемом Донбассе какое-то национальное русское государство? Тогда нам с ними говорить вообще нет никакой необходимости. или они хотят все же строить или договариваться с нами, как интегрировать регионы в Украине, — отметил первый президент.

Как известно, 15 февраля глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук принял участие в эфире российского «Первого канала». Сначала в студии по видеосвязи включили его, а затем после небольшой дискуссии ведущий сообщил, что на связи главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин — и предложил Кравчуку задать ему вопросы.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что вопросов касательно патриотичности позиции главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука не может возникать, а его исторический статус позволяет ему делать больше, чем другим.